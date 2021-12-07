18-летнего парня подозревают в краже запчастей от пожарного крана в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Запчасти от пожарного крана похитили в одном из столичных ЖК. По подозрению в совершении данного преступления задержан 18-летний парень, сообщается в официальном Instagram ДП Нур-Султана.

В полиции рассказали, что на пульт "102" поступило сообщение о краже запчастей от пожарного крана в одном из столичных ЖК. О преступлении сообщил председатель комплекса.

По его словам, из подъезда вынесли запчасти на 100 тыс. тенге.

Стражи порядка сумели задержать подозреваемого. Им оказался 18-летний житель столицы. Как удалось узнать полицейским, украденные запчасти парень сдал в пункт приема металлолома.

По данному факту начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945690-18-letnego-parnya-podozrevayut-v-krazhe-zapchastey-ot-pozharnogo-krana-v-nur-sultane/