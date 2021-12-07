Акмолинец увел лошадь соседей и спрятал ее у себя дома в гостиной (видео)

Кадр из видео: КТК

Необычный инцидент произошел в Акмолинской области. Сельчанин рассмешил весь аул. Он угнал лошадь соседей и спрятал ее у себя дома в гостиной, а сам лег спать в соседней комнате. Мужчина говорит, что пил всю ночь, поэтому якобы не знает, как у него оказалось животное, передает КТК.

Хозяева самостоятельно искали пропавшую лошадь всю ночь. Утром к ним подключились полицейские со служебной собакой, которая и привела к дому соседа.

47-летний мужчина удивился гостям, как и самому животному в доме. Говорит, что всю ночь пил, как лошадь оказалась у него, якобы не знает.

Злоумышленника выдала обувь, следы от которой обнаружили на фазенде.

По информации департамента полиции Акмолинской области, сейчас по данному факту начато досудебное расследование по статье 188-1 ч.3 УК РК "Скотокрадство".

Проводятся все необходимые следственные действия и устанавливается, были ли подельники у подозреваемого.

Источник: КТК

Посмотреть сюжет можно с 30 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945631-akmolinets-uvel-loshad-sosedey-i-spryatal-ee-u-sebya-doma-v-gostinoy-video/