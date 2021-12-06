Признаки финпирамиды разглядели в одной из компаний Нур-Султана

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В Нур-Султане работало ТОО с признаками финпирамиды. Сейчас в Агентстве РК по финансовому мониторингу разыскивают потерпевших и оценивают сумму ущерба. Об этом АФМ сообщает на своем официальном сайте.

"Финансовые пирамиды нередко позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций, заманивая новых вкладчиков.

Такие компании маскируются под легальными микрофинансовыми организациями, потребительскими кооперативами, ноу-хау проектами, ювелирными и иными компаниями", – пояснили в Агентстве РК по финмониторингу.

Одна из таких компаний, вероятно, работала на территории Нур-Султана. В АФМ возбудили и расследуют уголовное дело по факту создания и руководства финпирамидой.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории города Нур-Султана действует ТОО "Best Road Investment", которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% от суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков", – сообщили в пресс-службе агентства.

Сейчас органы устанавливают потерпевших и сумму причиненного ущерба. Иные сведения, как отметили в АФМ, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия разглашению не подлежат.

"Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками ТОО "Best Road Investment", просим обратиться по телефону доверия ДЭР по городу Нур-Султан +7 7172 31 61 45", – обратились представители агентства к казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945512-priznaki-finpiramidy-razglyadeli-v-odnoy-iz-kompaniy-nur-sultana/