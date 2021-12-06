Ударил ножом в шею: убийство произошло в Алматинской области

Задержанный. Кадр из видео: polisia.kz

Убийство произошло в селе Междуреченское Алматинской области. Во время посиделок и возникшей ссоры один мужчина ударил ножом другого в шею, от чего последний скончался, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

27 ноября управлением полиции Илийского района начато досудебное расследование по факту убийства 37-летнего мужчины в селе Междуреченское.

В преступлении подозревается 51-летний местный житель. Он уже дал признательные показания.

По словам свидетелей, во время распития спиртных напитков между знакомыми возникла ссора, которая переросла в драку. В результате чего 51-летний мужчина взял кухонный нож и ударил оппонента в шею. Последний скончался.

Отмечается, что погибший был в гостях у подозреваемого. Уголовное дело расследуется по ст.99 ч.1 УК РК "Убийство".

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945489-udaril-nozhom-v-sheyu-ubiystvo-proizoshlo-v-almatinskoy-oblasti/