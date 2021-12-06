Квартира в Жезказгане осталась без отопления из-за воров

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Пробравшиеся в квартиру воры оставили ее без отопления. Инцидент произошел в Жезказгане, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

47-летняя женщина обратилась в УП города с заявлением. Она пояснила, что занимается ремонтом квартиры. Из-за этого двери в помещение были открыты, и этим воспользовались злоумышленники. В результате были похищены радиаторы отопления.

Стражи порядка по "горячим следам" задержали двух подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 31 и 42 лет. Задержанные признались в содеянном, а также у них изъяли вещественные доказательства.

В настоящее время дело расследуют по статье "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945472-kvartira-v-zhezkazgane-ostalas-bez-otopleniya-iz-za-vorov/