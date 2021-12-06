МВД: Жительницу Уральска принуждали ходить в сауну к мужчинам

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На онлайн-брифинге МВД сообщили о факте принуждения к проституции жительницы Уральска, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили на брифинге, установлено, что 58-летний мужчина путем обещания трудоустройства вовлек в занятие проституцией 30-летнюю жительницу Уральска.

"Подозреваемый путем шантажа и угрозы применения насилия в течение года принуждал потерпевшую к занятию проституцией в одной из городских саун и сводил ее с клиентами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 308 части 1 УК РК "Вовлечение в занятие проституцией", - сообщил замглавы департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов.

Ранее в МВД сообщали о постановке на учет 15 проституток в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945445-mvd-zhitelnitsu-uralska-prinuzhdali-hodit-v-saunu-k-muzhchinam/