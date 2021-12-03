15 проституток поставили на учет в Алматинской области

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Проституток поставили на учет в Алматинской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

ОПМ “Stop-трафик”, направленное на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми, незаконной эксплуатацией, похищением и незаконным лишением свободы, проходило на территории региона с 22 ноября по 1 декабря текущего года.

В результате проведенной работы выявлено 100 фактов приставаний в общественных местах, по ним составлены соответствующие материалы.

Кроме того, стражи порядка выявили факт предоставления помещений для занятия проституцией и сводничества. По трем случаям организации и содержания притонов для занятия проституцией и сводничества возбуждены уголовные дела.

Также стражи порядка поставили на учет 15 проституток и троих сутенеров.

Был выявлен один факт торговли несовершеннолетними, по которому возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945247-15-prostitutok-postavili-na-uchet-v-almatinskoy-oblasti/