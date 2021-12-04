Дважды продал квартиры: элитного застройщика отправили за решетку в Костанае

Кадр из видео: телеканал "Астана"

В Костанае вынесен приговор по скандальному делу с элитным застройщиком. Руководителя строительной компании отправили за решетку. Его признали виновным в обмане дольщиков. Люди вложили миллионы, однако за 9 лет квартир так и не дождались. Квадратные метры даже умудрились продать дважды, передает телеканал "Астана".

Элитную 9-этажку по улице Пушкина ТОО "Классика. КZ" начало строить еще в 2012 году. Дом в самом центре города широко рекламировали.

Проектом были предусмотрены просторные квартиры и внутридомовой паркинг, холлы-подъезды и услуги консьержа.

Люди верили компании и вкладывали миллионы еще на начальном этапе. Но в итоге строительство затянулось на долгие годы. Спустя 9 лет владельцы так и не заехали в свои квартиры. Более того, некоторые из них Юрий Калугин продал дважды.

В отношении руководителя строительной фирмы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Пострадавшими сначала проходили 76 дольщиков. Их ущерб оценивали в 900 млн тенге, однако часть исков суд не удовлетворил.

Во время текущего процесса изменилась и статья на "Причинение имущественного ущерба путем обмана". В итоге по ней бизнесмен был признан виновным. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Материальный ущерб он будет возмещать только тем, кто купил уже проданные квартиры.

Приговором дольщики недовольны и намерены его обжаловать.

"Три года сейчас дали, и то средней безопасности. Через три года его выпустят, а наши 10 лет ожидания? Куда они денутся?" - возмущается пострадавший Евгений Лошкарев.

В отношении недобросовестного застройщика за два года прошли сразу несколько судов. Часть дольщиков отсудили право создать жилищно-строительный кооператив и достроить многоэтажку своими силами. Сейчас она почти готова. Спустя 10 лет владельцы недвижимости стали делать ремонт в квартирах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945251-dvazhdy-prodal-kvartiry-elitnogo-zastroyschika-otpravili-za-reshetku-v-kostanae/