Поножовщиной закончилась пьянка под мостом в Усть-Каменогорске

Место преступления. Фото: Polisia.kz

Распитие алкогольных напитков под мостом в Усть-Каменогорске закончилось поножовщиной, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В УП города поступило сообщение о мужчине, который лежал под мостом по проспекту Назарбаева. Он был доставлен в больницу с ранениями. У 35-летнего пострадавшего выявили проникающую колото-резаную рану грудной клетки с обеих сторон.

Место преступления. Фото: Polisia.kz

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний знакомый пострадавшего. Выяснилось, что вместе они распивали алкоголь. Во время распития спиртного между ними завязалась драка. Один из участников достал нож и ранил второго.

Стражи порядка начали досудебное расследование по 106 статье УК РК. Подозреваемому может грозить до 8 лет тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945191-ponozhovschinoy-zakonchilas-pyanka-pod-mostom-v-ust-kamenogorske/