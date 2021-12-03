Алматинец получил срок за контрабанду 185 тонн кальянного табака (видео)

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К лишению свободы сроком 1,5 года приговорили жителя Алматы, который ввез на территорию РК контрабандный табак для кальянов, сообщается на официальном сайте агентства по финансовому мониторингу.

Ранее сотрудниками территориального департамента АФМ по Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного ввоза табака для кальяна общим весом 185 тонн на таможенную территорию из Турции.

Подчеркивается, что табак был ввезен под видом ткани из хлопчатобумажной пряжи с нарушением таможенного законодательства нашей страны.

Было доказано, что осужденный использовал ложные документы, недостоверно декларировал товары для их незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС.

Как отметили в АФМ, таможенная стоимость табака для кальяна составляет свыше 620 млн тенге.

Мужчину осудили на 1,5 года лишения свободы. Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.

Напомним, что ранее сотрудниками агентства по финансовому мониторингу пресечены два факта контрабандного ввоза табака для кальяна из Турции и Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945128-almatinets-poluchil-srok-za-kontrabandu-185-tonn-kalyannogo-tabaka-video/