Контрабандный табак для кальяна из Турции и Узбекистана пытались ввезти в Казахстан

Иллюстративное фото: Getty Images/ Yerik Kalibayev

Сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу пресечено два факта контрабандного ввоза табака для кальяна из Турции и Узбекистана, сообщается на официальном сайте агентства.

Факты незаконного ввоза табака для кальяна без таможенного декларирования пресекли в 2020 году.

Первый факт был выявлен сотрудниками АФМ в Туркестанской области. В ведомстве сообщили, что груженные табаком транспортные средства следовали из Узбекистана в Казахстан через таможенный пост "Капланбек".

По информации агентства, автомашины были задокументированы как пустые транспортные средства, чтобы беспрепятственно пересечь границу ЕАЭС. Однако внутри находилась контрабанда.

Изъятый товар. Фото: АФМ РК

Организатору преступной схемы был назначен штраф в размере 555 тыс. тенге. Кроме того, с него взыскали 255 млн тенге за ранее незаконно перемещенные товары.

Во втором случае нарушитель пытался ввезти табак из Турции под видом повидла. Его приговорили к штрафу на сумму 4,1 млн тенге.

Изъятый в обоих случаях контрабандный табак на общую сумму свыше 133 млн тенге был уничтожен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940787-kontrabandnyy-tabak-dlya-kalyana-iz-turtsii-i-uzbekistana-pytalis-vvezti-v-kazahstan/