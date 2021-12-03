Неизвестный напал на женщину на парковке в Нур-Султане

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Жительница столицы обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный мужчина напал на нее и пытался отобрать сумку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Получив информацию, стражи порядка взялись за расследование преступления. Им удалось выяснить, что примерно в 07:10 утра на парковке ТРЦ "Керуен" по улице Сауран злоумышленник подошел сзади к пострадавшей, схватил ее за шею и попытался силой отобрать сумку.

В этот момент происходящее заметил охранник ТРЦ, который поспешил на помощь женщине. Увидев это, подозреваемый оставил свою жертву и скрылся.

В полиции составили ориентировку с описанием примет напавшего, которую разослали личному составу.

Спустя время сотрудники УП района "Есиль" задержали во дворе дома по улице Достык мужчину, внешность которого подходила по ориентировке.

35-летнего подозреваемого доставили в отделение, где он дал признательные показания. Отмечается, что ранее его уже был судили за аналогичное преступление.

По факту произошедшего проводится досудебное расследование. Полиция проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Мужчину поместили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945095-neizvestnyy-napal-na-zhenschinu-na-parkovke-v-nur-sultane/