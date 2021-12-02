Майор полиции лишился свободы и звания в Шымкенте

Иллюстративное фото: ДП СКО

К длительному сроку заключения осужден бывший начальник взвода патрульной службы, экс-майор Ергали Аширбеков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Аль-Фарабийского районного суда Шымкента.

Майор был задержан 8 мая 2021 года в результате оперативно-следственной разработки сотрудников Антикоррупционной службы, длившейся в течение почти месяца.

За это время было зафиксировано 10 фактов получения взятки. Ергали Аширбеков, выходя на службу, задерживал нарушителей правил дорожного движения.

Но вместо составления протоколов он предлагал решить дело путем перечисления денег на свой банковский счет или своей супруги.

Сумма откупных составляла от 5 000 до 50 000 тенге. Получив требуемый перевод, полицейский отпускал нарушителей.

Борцы с коррупцией установили 10 потерпевших, которые с готовностью пошли на сотрудничество против майора.

В итоге вина в неоднократном коррупционном преступлении была полностью доказана. Суд назначил Ергали Аширбекову семь лет лишения свободы и лишил специального звания.

Приговор еще может быть обжалован в вышестоящих судебных инстанциях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944997-mayor-politsii-lishilsya-svobody-i-zvaniya-v-shymkente/