Мужчина с ружьем ворвался в магазин и требовал пива под Алматы (видео)

Кадр из видео: ДП Алматинской области

Близ Алматы мужчина с охотничьим ружьем напал на работников пивной. Сотрудникам магазина удалось самостоятельно обезоружить злоумышленника и передать его правоохранителям. Момент налета записала камера наблюдения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

26 ноября к полицейским Карасайского района поступило тревожное сообщение о вооруженном налете на один из магазинов села Алмалыбак. Как выяснилось, мужчина ворвался в торговую точку, где продают пиво, и требовал алкоголь, угрожая продавцам охотничьим ружьем.

Работникам удалось своими силами задержать злоумышленника. Им оказался 54-летний местный житель, которого передали полицейским.

При задержании произошел самопроизвольный выстрел, который срикошетил в стену. Никто из участников инцидента не пострадал.

"Мужчина находился в алкогольном опьянении. Установлено, что ранее он заходил в пивную и спровоцировал ссору с одним из продавцов. Позднее он, вооружившись охотничьим ружьем, вернулся в магазин и начал угрожать, требуя отпустить ему пиво.

В ходе словесной перепалки продавцам удалось обезоружить пьяного посетителя. Действия нападавшего попали в объектив камеры наблюдения, сейчас запись приложена к материалам уголовного дела", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Факт расследуется по ст.293 ч.3 п.2 УК РК (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Охотничье ружье 12 калибра изъято.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944974-muzhchina-s-ruzhem-vorvalsya-v-magazin-i-treboval-piva-pod-almaty-video/