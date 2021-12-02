Школьник украл полмиллиона тенге и попал на видео в Усть-Каменогорске

Кадр из видео: ДП ВКО

В середине ноября в Усть-Каменогорске из незапертого авто похитили более 500 тыс. тенге. Момент попал на камеру наблюдения. Подозреваемого вычислили по отпечаткам пальцев, им оказался 15-летний школьник, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В полицию поступило заявление от 29-летнего жителя Усть-Каменогорска. По его словам, вечером неизвестный через незапертую дверь проникнул в салон его автомобиля "ВАЗ", который был припаркован во дворе дома, и похитил из бардачка 510 тыс. тенге.

На месте происшествия были обнаружены отпечатки пальцев. Кроме того, момент кражи попал на камеры "Сергека".

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался 15-летний школьник.

"Выяснилось, что несовершеннолетний ранее неоднократно совершал кражи. С сентября подросток состоит на учете в управлении полиции Усть-Каменогорска", - пояснил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Стражи порядка добавили, что юноша живет с бабушкой, а его мать сидит в тюрьме. Сейчас его поместили в Центр адаптации несовершеннолетних. В дальнейшем собранный материал в отношений него будет рассмотрен в Комиссии по делам несовершеннолетних.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.188 ч.3 п.3 "Кража" УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944967-shkolnik-ukral-polmilliona-tenge-i-popal-na-video-v-ust-kamenogorske/