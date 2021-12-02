Пьяный карагандинец напал на таксиста и разбил зеркало авто

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Пьяный мужчина напал на таксиста в Караганде. Разбил его телефон и зеркало автомобиля, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

27 ноября в полицию поступило сообщение, что по улице Ермекова произошло нападение на таксиста.

На место происшествия через несколько минут прибыла следственно-оперативная группа.

38-летний водитель рассказал, что приехал по вызову клиентки. Вскоре она вышла из подъезда в сопровождении неизвестного, который был пьян, вел себя агрессивно, споря о чем-то со знакомой.

Таксист пытался успокоить дебошира, но в ответ тот повредил ему телефон, разбил зеркало на машине и избил.

62-летний подозреваемый был задержан по "горячим следам". Он сознался в нападении. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944953-pyanyy-karagandinets-napal-na-taksista-i-razbil-zerkalo-avto/