Пьянка на стройке обернулась смертельной дракой в Алматинской области

Место происшествия. Фото: ДП Алматинской области

В Алматинской области 32-летнего мужчину зарезали в пьяной драке. Подозреваемым в его гибели оказался напарник по стройке. Он задержан и помещен под стражу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

15 ноября в Жамбылскую районную больницу госпитализировали 32-летнего жителя села Айдарлы с колото-резаным ранением брюшной полости.

Несмотря на усилия медиков, мужчина через два дня скончался. Полицейские установили, что потерпевший в качестве наемного рабочего подрабатывал на одной из частных строек и получил ножевое ранение в пьяной драке.

Подозреваемый и орудие преступления. Фото: ДП Алматинской области

"Подозреваемый был задержан участковыми инспекторами. Им оказался 37-летний житель Узынагаша, который уже сознался в содеянном. Согласно его показаниям, оба работали на стройке и повздорили между собой во время пьяного застолья. Орудием преступления оказался обычный кухонный нож, который уже изъят и приобщен к материалам уголовного дела", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Расследование проводится по ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В отношении подозреваемого районным судом санкционирован арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944934-pyanka-na-stroyke-obernulas-smertelnoy-drakoy-v-almatinskoy-oblasti/