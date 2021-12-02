Лжебанкир собрал с казахстанцев 263 млн тенге и сбежал в Россию

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Лжеруководитель банка обманул казахстанцев на 263 млн тенге и сбежал в Россию. Его задержали в Санкт-Петербурге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В 2019 году в управление полиции Караганды поступали заявления от жителей города, ставших жертвами мошенничества со стороны некоего гражданина.

Выяснилось, что злоумышленник, выдавая себя за руководителя одного из банков, стал привлекать денежные средства населения якобы для вложения в инвестиционную программу.

При этом он обещал ежедневную выплату дивидендов в виде 1% от суммы.

Многим карагандинцам такие условия показались привлекательными. Они передавали аферисту свои накопления, а взамен получали гарантийные письма, подписанные от имени директора финансового учреждения.

Сначала лжебанкир выдавал "инвесторам" некоторые суммы, а потом перестал выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила 263 млн тенге. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество", установлен подозреваемый.

Им оказался 31-летний мужчина, который действительно работал в одном из банков. В ходе расследования он скрылся от органов уголовного преследования.

В отношении подозреваемого суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и объявил в международный розыск.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в Санкт-Петербурге (Россия) задержали подозреваемого. Он водворен в один из изоляторов Ленинградской области. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан", - сообщил замначальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944930-lzhebankir-sobral-s-kazahstantsev-263-mln-tenge-i-sbezhal-v-rossiyu/