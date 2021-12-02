В Нур-Султане похитили и сдали на металлолом целый гараж

Иллюстративное фото: G0d4ather/Getty Images

Мужчина пожаловался в полицию на пропажу своего гаража – как позже выяснилось, его похитили и сдали на металлолом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

Житель Нур-Султана обратился в полицию с жалобой на пропажу металлического гаража, находящегося по улице Бектау. Полицейские провели проверку и задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в краже.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник, ранее приметив гараж, арендовал грузовик КамАЗ, в который и погрузил похищенное, а затем – сдал в пункт приема металла.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", – сообщили в департаменте полиции города Нур-Султана.

В ведомстве отметили, что полицейские регулярно проверяют места сбыта и незаконного оборота цветных и черных металлов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944908-v-nur-sultane-pohitili-i-sdali-na-metallolom-tselyy-garazh/