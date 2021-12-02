Разыскиваемый за изнасилование иностранец 9 лет прятался в Казахстане

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Изнасилование было совершено еще в 2012 году, подозреваемому удалось скрыться от следствия. Подавшись в бега, он оказался в Казахстане. На протяжении 9 лет мужчина менял места жительства и искал работу, где не нужно было официальное трудоустройство, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.

По информации стражей порядка, преступление парень совершил, когда ему было 19 лет. Произошло это в российской Чите. Скрыться ему удалось в момент, пока еще велось расследование уголовного дела.

"В ходе проведения комплекса мероприятий разыскиваемый был установлен в поселке Шидерты. Там он подрабатывал скотником в одном из крестьянских хозяйств. Осознавая противоправность своих действий и желая уйти от наказания, подозреваемый неоднократно менял место жительства, работал без оформления трудовых отношений", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

9 лет мужчина находился в розыске, сейчас его поместили в изолятор временного содержания в Экибастузе, будет приниматься решение по его экстрадиции. Он является гражданином Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944907-razyskivaemyy-za-iznasilovanie-inostranets-9-let-pryatalsya-v-kazahstane/