"Втыкали штыри в горло и тело": мужчину жестоко убили в ЗКО

Михаил Крайнов. Фото: из семейного архива

Родственники жестоко убитого 34-летнего Михаила Крайнова просят провести тщательное расследование преступления. Они не верят, что с крепким мужчиной мог справиться один человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Житель села Январцево района Байтерек пошел на день рождения вместе со своей супругой к одному из односельчан. После вечеринки Михаил домой не вернулся.

"Мужчины выпивали и пошли во двор к одному из соседей. Здесь у них возник конфликт. Михаила избивали четверо человек. Его били молотком по голове, пытались душить, втыкали штыри в горло и тело. У него в шее дыра толщиной с палец. С таким физически здоровым мужчиной не смог бы один человек справиться. После убийства от тела избавились, сбросив в реку. Мы просим наказать всех причастных к преступлению", - рассказала сестра погибшего Клавдия Крайнова.

В полиции сообщили, что к ним поступило заявление об исчезновении 34-летнего мужчины. Он числился без вести пропавшим с 23 ноября. 30 ноября тело нашли местные жители. Его прибило к берегу реки Урал возле села Январцево.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Приурального отдела полиции был установлен и задержан житель села Январцево, который дал признательные показания в совершении данного преступления. В настоящий момент 30-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство".

У погибшего остались две дочери, также он воспитывал двух детей второй супруги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944873-vtykali-shtyri-v-gorlo-i-telo-muzhchinu-zhestoko-ubili-v-zko/