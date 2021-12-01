Житель Павлодара помог компаниям уклониться от налогов на 827 млн тенге и попал в колонию

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Павлодаре вынесли приговор мужчине, который помог своим клиентам уклониться от уплаты налогов на сотни миллионов тенге. Для этого он использовал фиктивные фирмы, передает Pavlodarnews.kz.

Общий ущерб от действий павлодарца составил порядка 827 млн тенге.

Как пишет издание, уголовное дело рассматривали в областном департаменте Агентства по финансовому мониторингу. Ведомство установило, что мужчина выписывал фирмам фиктивные счета-фактуры.

" П. И. на протяжении двух лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов. В противоправной схеме он задействовал четыре подконтрольные фиктивные фирмы: ТОО "Трейд Маркет KZ", ТОО "Каз Кызмет 2050", ТОО "КазСтокИнвест" и ТОО "Жолбарыс 2050", - цитирует издание пресс-службу АФМ.

В итоге мужчину признали виновным - суд приговорил его к четырем годам лишения колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944776-zhitel-pavlodara-pomog-kompaniyam-uklonitsya-ot-nalogov-na-827-mln-tenge-i-popal-v-koloniyu/