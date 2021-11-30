Угрожал расправой и оружием: вымогателя задержали в Талдыкоргане

Задержание. Фото: polisia.kz

В Талдыкоргане стражи порядка задержали вооруженного вымогателя. С заявлением в полицию обратился 18-летний житель Коксуского района, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

11 ноября в дежурную часть Коксуского РОП обратился 18-летний парень с заявлением о вымогательстве со стороны одного из знакомых.

Выяснилось, что молодой человек в течение года передавал деньги злоумышленнику. В общей сложности последний получил около 600 тысяч тенге.

Факт зарегистрировали по ст.194 ч.2 п.3 УК РК (Вымогательство, совершенное неоднократно).

Задержание подозреваемого, оказавшегося жителем села Балпык би, произвели 25 ноября в Талдыкоргане. К оперативному мероприятию привлекли бойцов специального силового подразделения.

Фото: polisia.kz

У мужчины изъяли складной нож и травматический пистолет. По оружию назначена экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ст.287 ч.2 УК РК (Незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия).

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2020 года по октябрь текущего года подозреваемый, угрожая физической расправой и оружием, вынудил потерпевшего оформить онлайн-кредиты. Кроме того, отнял у него три дорогостоящих мобильных телефона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944697-ugrozhal-raspravoy-i-oruzhiem-vymogatelya-zaderzhali-v-taldykorgane/