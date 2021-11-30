Лидер ОПГ никому не доверял, но все равно попался в СКО (видео)

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В Северо-Казахстанской области вынесен приговор членам преступной группы, организовавшей производство и сбыт синтетических наркотиков. Перед судом предстали четверо жителей Петропавловска, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Организовал преступную группу 35-летний мужчина, который сначала пытался синтезировать наркотики в арендуемом гараже в Петропавловске, а затем с целью конспирации перенес производство за черту областного центра.

Разрабатывая каналы сбыта, он привлек своих двоюродных сестер. При этом сам лидер ОПГ никому не доверял, в непосредственный контакт с покупателями и распространителями психотропных веществ не вступал.

Только одна из привлеченных женщин знала всю преступную схему вплоть до распределения доходов. Она же отвечала за расфасовку наркотиков на мелкие партии и обеспечивала взаимодействие с рядовыми участниками.

Для продажи она вовлекла свою наркозависимую родную сестру с сожителем.

Разработка преступной группы началась в октябре 2020 года и завершилась в феврале текущего года.

В ходе мероприятий были выявлены не только рядовые сбытчики, но и установлена вся схема незаконного оборота наркотиков.

При задержании в доме лидера ОПГ изъято более 3 кг синтетического наркотика “Альфа-PVP”, 65 литров прекурсоров, колбы, емкости, защитные костюмы, респираторы, сотовые телефоны, аптечные весы, тетради с записями процесса производства.

В суде обвиняемые неоднократно меняли показания. Однако вина каждого была полностью доказана. Суд также признал, что действовали они в составе организованной преступной группы.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам лидер ОПГ Сейфуллин признан виновным в организации преступной группы и незаконном изготовлении, хранении, сбыте наркотиков и осужден к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Его правая рука Курманбаева приговорена к 15 годам колонии. Семенова и Скрипай получили по 11 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944671-lider-opg-nikomu-ne-doveryal-no-vse-ravno-popalsya-v-sko/