Казахстанец ради примирения подарил жене краденые розы и расстроил тещу

Фото: ДП Алматинской области

В Уштобе 32-летний мужчина похитил из цветочного ларька букет роз и подарил супруге. Позднее задержанный заявил, что таким образом пытался вернуть расположение жены, с которой накануне поругался, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

25 ноября к полицейским Каратальского района обратилась продавец цветочного магазина с заявлением о краже букета из голландских роз. Она смогла описать приметы мужчины, которого заподозрила в хищении цветов.

Официально зарегистрировав заявление, стражи порядка организовали поисковые мероприятия и вскоре установили подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Уштобе, в доме которого был обнаружен краденый букет.

"В своих показаниях мужчина пояснил, что накануне поругался с женой и пытался загладить свою вину достойным подарком. Но из-за отсутствия денег якобы вынужден был пойти на кражу в магазине. Из всех цветов он выбрал любимые его супругой розы. Похищенный букет найден и возвращен в магазин", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Полицейские отметили, что цветы стоимостью около 2,5 тыс. тенге возвращала теща подозреваемого, которая очень расстроилась из-за действий зятя.

В отношении мужчины расследуется дело по ст.187 УК РК (Мелкое хищение).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944652-kazahstanets-radi-primireniya-podaril-zhene-kradenye-rozy-i-rasstroil-teschu/