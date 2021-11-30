Домушник обокрал жительницу Шахтинска почти на 1,5 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Ювелирные изделия и деньги похитили из квартиры 49-летней жительницы Шахтинска. Сумма ущерба составила почти 1,5 млн тенге, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

26 ноября в полицию города обратилась потерпевшая. Она заявила, что стала жертвой квартирной кражи. На место преступления выехали стражи порядка.

Полицейские в ходе осмотра выяснили, что домушник пробрался в квартиру, отжав окно в детской комнате.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина. Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Его водворили в ИВС.

Дело расследуется по статье "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944623-domushnik-obokral-zhitelnitsu-shahtinska-pochti-na-15-mln-tenge/