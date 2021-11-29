Врач во время забора костного мозга проткнул пациенту сердце в Усть-Каменогорске

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В Усть-Каменогорске врач с 20-летним стажем во время забора костного мозга проткнул пациенту сердце. Он предстал перед судом по обвинению в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, что повлекло по неосторожности смерть человека, передает Noks.kz.

Последние несколько лет мужчина работал гематологом в одном из медучреждений Усть-Каменогорска.

25 июля 2019 года в больницу доставили пациента, которому требовалось сделать диагностику заболевания крови, в том числе острого лейкоза. После осмотра врач решил, что необходимо провести стернальную пункцию с грудины.

По данным суда №2 Усть-Каменогорска, специалист ввел иглу глубже положенного, повредив пациенту околосердечную сумку и сердце.

"Врач, продолжая допускать преступную халатность, не произвел должное наблюдение за пациентом, не предпринял меры по оказанию скорой медицинской помощи в тот момент, когда реанимационные мероприятия имели бы жизненно важный эффект, и отпустил пациента", - говорится в приговоре.

По мнению суда, прояви бы он внимательность, то заметил бы, что произошло два провала при стернальной пункции, допущен прокол внутренней пластины кости грудины.

После процедуры пациента доставили в другое медицинское учреждение, где ему стало плохо, мужчина скончался.

Действия гематолога квалифицировали по ч.3 ст.317 УК РК. Ему назначили два года лишения свободы условно.

Кроме того, он в течение трех лет не может заниматься медицинской деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944498-vrach-vo-vremya-zabora-kostnogo-mozga-protknul-patsientu-serdtse-v-ust-kamenogorske/