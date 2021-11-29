Инструктора из Нур-Султана осудили за гибель девушки в бассейне

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Районный суд №2 Сарыаркинского района Нур-Султана вынес приговор в отношении мужчины, подозреваемого в гибели девушки в бассейне. Он приводится на официальном сайте суда.

В начале этого года в одном из спорткомплексов Нур-Султана произошла трагедия: в бассейне было найдено тело девушки. В полиции тогда же возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РК – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его фигурантом стал инструктор спорткомплекса, находившийся поблизости в момент трагедии.

На днях в отношении него был вынесен приговор.

"Судом установлено: Т., являясь инструктором по плаванию в СК "Астана", вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей по безопасности посетителей бассейна, допустил утопление и смерть потерпевшей Е.", – говорится в решении суда.

В суде прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 5 лет тюрьмы. Потерпевшие просили назначить максимальный срок – 8 лет лишения свободы.

"Подсудимый свою вину не признал, просил прекратить дело в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Смягчающим вину и наказание Т. суд признал меры по оказанию им медицинской помощи потерпевшей. Отягчающих его вину и наказание обстоятельств не установлено", – добавили в суде.

Также в суде пояснили, что уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 306 УК, относится к неосторожным преступлениям. Санкция по ней предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком от 4 до 8 лет. По неосторожным преступлениям отбывание наказания назначается в учреждениях минимальной безопасности.

При наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать половины от максимального срока наказания за преступления средней тяжести.

По данному делу, как отметили в суде, это наказание не может превышать 4 лет тюремного заключения.

"Суд, принимая во внимание личность осужденного, позицию потерпевшей стороны, назначил Т. наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года. С владельца бассейна в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация за моральный вред – 10 млн тенге", – сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944457-instruktora-iz-nur-sultana-osudili-za-gibel-devushki-v-basseyne/