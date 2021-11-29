Осужденного за торговлю людьми узбекистанца задержали в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Столичные полицейские в рамках ОПМ "Stop-трафик" задержали гражданина Узбекистана, который находился в розыске за торговлю людьми, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Как выяснили полицейские, в 2014 году задержанный вывез из Узбекистана шестерых граждан, которым обещал высокооплачиваемую работу на территории Казахстана.

В городе Алматы он, по версии полиции, отобрал у соотечественников паспорта и передал их другому лицу. В течение 7 месяцев узбекистанцев заставляли работать в тяжелых для человека условиях.

В 2015 году за торговлю людьми задержанного приговорили в Узбекистане к 5 годам лишения свободы, однако в 2019 году по решению суда мужчина вышел на свободу по УДО, после чего скрылся в Казахстане и был объявлен в розыск властями соседней страны.

Мужчину уже заключили под стражу, сейчас решается вопрос его экстрадиции в Узбекистан.

В ДП Нур-Султана отметили, что в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, с 22 ноября по 1 декабря проходит ОПМ "Stop-трафик".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944454-osuzhdennogo-za-torgovlyu-lyudmi-uzbekistantsa-zaderzhali-v-nur-sultane/