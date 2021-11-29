Сейф с 1,5 млн тенге украли из офиса фирмы в Алматы (видео)

Момент кражи сейфа. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы двоих мужчин подозревают в краже сейфа с деньгами из офиса местной компании, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В полиции отметили, что действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения.

Как сообщил глава УП Алмалинского района Есен Искаков, подозреваемые в возрасте 26 и 28 лет не смогли попасть в офис с первого раза, и это тоже попало на камеры.

"Во время основного действа один из злоумышленников забрался на второй этаж, вскрыл пластиковое окно и через него выбросил на улицу сейф. Там поджидал соучастник преступления. Добычей фигурантов стала сумма в более 1,5 млн тенге", - пояснил полицейский.

В итоге подозреваемых удалось найти и задержать. Выяснилось, что в прошлом обоих судили за аналогичные преступления.

Задержанным предъявили обвинения в краже чужого имущества. Обоих взяли под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944425-seyf-s-15-mln-tenge-ukrali-iz-ofisa-firmy-v-almaty-video/