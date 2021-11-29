Группа мужчин, представляясь полицейскими, врывалась в квартиры в Павлодаре

Иллюстративное фото: ДП СКО

Трое мужчин врывались в квартиры павлодарцев под предлогом проведения обыска. Владельцев жилья скручивали, не обходилось без побоев. После забирали деньги и скрывались. Всех признали виновными и отправили в колонию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В материалах дела указано, что в апреле 2021 года злоумышленники врывались в квартиры павлодарцев под предлогом проведения обыска. Надевали медицинские маски и представлялись сотрудниками полиции.

В первом случае у мужчины похитили более 850 тысяч тенге. Спустя пару дней оказались по другому адресу, где потерпевших было уже двое. Обоим связали руки, угрожали насилием, избили. В итоге у каждой из своих жертв забрали по миллиону тенге.

Все трое предстали перед судом. Одного из них также обвинили в недонесении об особо тяжком преступлении. Его знакомый торговал наркотиками.

Приговором суда обвиняемых признали виновными. Сроки назначили разные, одному 7 лет 10 месяцев лишения свободы, второму - 7 лет 2 месяца, третьему - 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944420-gruppa-muzhchin-predstavlyayas-politseyskimi-vryvalas-v-kvartiry-v-pavlodare/