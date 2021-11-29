Облил спиртом и поджег: мужчину осудили за смерть жены в Павлодарской области

Погибшая Ольга Берман. Фото: из семейного архива

В Павлодарской области вынесли приговор мужчине, который в приступе ярости поджег свою жену. Пострадавшая позже скончалась в больнице. Мать погибшей выступала в защиту бывшего зятя и просила для него минимального наказания.

Павлодарским районным судом вынесен приговор жителю села Розовка, который во время ссоры облил свою жену спиртом и поджег. Через несколько дней женщина скончалась в больнице, передает телеканал Ertis.

"Рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей (ч.3 ст.106 УК РК). Судом было назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор в законную силу не вступил", - сообщила главный специалист пресс-службы Павлодарского областного суда Мадина Нысанбекова.

Напомним, 8 августа текущего года сельчанин достал из холодильника спирт, которым облил жену и поджег. Опомнившись, вызвал скорую помощь. Однако пострадавшая спустя несколько дней скончалась в больнице. Подозреваемого арестовали.

В защиту бывшего зятя высказалась мать погибшей Ольги Берман. Она попросила остановить травлю в соцсетях в отношении мужчины.

"Мы хотим, чтобы он понес наименьшее наказание и вышел в ближайшее время, потому что у него трое девчонок, они маленькие, нам нужна его помощь. Он хороший человек", - заявила женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944359-oblil-spirtom-i-podzheg-muzhchinu-osudili-za-smert-zheny-v-pavlodarskoy-oblasti/