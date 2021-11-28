КНБ задержал транснациональную ОПГ в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Транснациональная преступная группа в составе граждан России, Армении и Казахстана подозревается в нанесении ущерба на сумму более миллиарда тенге. Они занимались незаконной добычей щебня в Зерендинском районе Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДКНБ региона.

Сотрудники ДКНБ по Акмолинской области задержали трех членов преступной группы - Ашота Погосяна, Аревику Овселян и Галуста Саакяна. Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РК (Незаконное предпринимательство).

Фирмы "Ардагер-Неруд" и "Реал Компани" проводили разработку карьера рядом с селом Гранитный. Щебень добывался с 2000 года. В основном сырье вывозилось в Россию.

Как стало известно следственной группе ДКНБ региона, которая с прошлого года ведет расследование, в 2019 году фирмы лишились контракта на добычу щебня за невыполнение условий договора.

Фото: ДКНБ по Акмолинской области

Но при этом продолжали вывозить сырье. За это время реализовано контрагентам более 300 тыс. тонн. Ущерб только за год составил более 1,3 млрд тенге.

По данным департамента экологии, экономический ущерб за весь неучтенный объем с 2000 по 2019 годы может быть более 30 млрд тенге.

В ходе следствия в отношении Погосяна и Овселян, которая является дочерью учредителя фирмы, а также гражданина Армении Саакяна возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.264 УК РК (Создание и руководство транснациональной организованной группой, а равно участие в ней).

Фото: ДКНБ по Акмолинской области

Выяснилось, что руководитель "Ардагер-Неруд" имел двойное гражданство - России и Казахстана, последнего он теперь лишен.

Группу арестовали в конце лета. 31 августа Погосян попал в больницу, где находится до сих пор. Он лежит в кардиологическом отделении под охраной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944313-knb-zaderzhal-transnatsionalnuyu-opg-v-kazahstane/