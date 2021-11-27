Хвастался большой рыбой: акмолинцы подрались после удачного улова

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Рыбаки из Шортандинского района подрались после удачного улова. В результате три человека попали в больницу. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

25 ноября около двух часов ночи в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в приемный покой доставлены трое мужчин от 37 до 42 лет.

Позже двоих пострадавших транспортировали в медицинское учреждение Нур-Султана. В нанесении им побоев подозревается 20-летний парень.

"Предварительно установлено, что телесные повреждения мужчинам были нанесены в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры", - отметили в департаменте полиции Акмолинской области.

Как сообщили в акимате Шортандинского района, инцидент произошел после рыбалки. Один из мужчин поймал большую рыбу и хвастался ею перед земляками. Улов решили обмыть.

К ночи рыбак собрался домой, двое знакомых его не отпускали, возникла драка. Прибежали еще два человека.

По одной из версий, во время конфликта в ход пошли подручные средства, в том числе черенки от лопат. В итоге трое участников потасовки с серьезными травмами доставлены в больницу.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.106 ч.2 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - дополнили в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944254-hvastalsya-bolshoy-ryboy-akmolintsy-podralis-posle-udachnogo-ulova/