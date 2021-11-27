Двое парней извинились на камеру за инцидент с авто в Алматы

В Казнете обсуждают видео, на котором неизвестный парень бьет по машине, а другой герой ролика вступает в конфликт с мужчиной, заснявшим происходящее на смартфон. Этот инцидент на своей официальной странице в Instagram прокомментировал замглавы ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.
На видео видно, как неизвестный парень пнул машину, а после попытался скрыться. Автор ролика решил заснять это, однако данный факт не понравился одному из находившихся там. Двое мужчин из компании зашли в подъезд, а третий вступил в конфликт с человеком с камерой.
Как сообщил Рустам Абдрахманов, двоих участников видео установили, ими оказались граждане 1994 года рождения.
"Исследование обстоятельств находится на контроле в Департаменте полиции города Алматы и поручено сотрудникам УП Ауэзовского района. По завершению проверки действиям фигурантов будет дана правовая оценка", - написал замглавы городского Департамента полиции.
Отметим, Абдрахманов также опубликовал видеозаписи с извинениями от обоих задержанных.
"Напомню, публикация извинений не снимает ответственности с правонарушителей. В случаях, когда нарушения приобретают публичный характер и вызывают возмущение граждан, нарушители приносят извинения публично.
После публикации извинений расследование продолжается и нарушители получают наказание в соответствие с законами РК", - напомнил замначальника ДП города Алматы.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944252-dvoe-parney-izvinilis-na-kameru-za-intsident-s-avto-v-almaty/