Двое парней извинились на камеру за инцидент с авто в Алматы

Место происшествия. Кадр из видеоролика: instagram.com/kris_p_brothers

В Казнете обсуждают видео, на котором неизвестный парень бьет по машине, а другой герой ролика вступает в конфликт с мужчиной, заснявшим происходящее на смартфон. Этот инцидент на своей официальной странице в Instagram прокомментировал замглавы ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

На видео видно, как неизвестный парень пнул машину, а после попытался скрыться. Автор ролика решил заснять это, однако данный факт не понравился одному из находившихся там. Двое мужчин из компании зашли в подъезд, а третий вступил в конфликт с человеком с камерой.

Как сообщил Рустам Абдрахманов, двоих участников видео установили, ими оказались граждане 1994 года рождения.

"Исследование обстоятельств находится на контроле в Департаменте полиции города Алматы и поручено сотрудникам УП Ауэзовского района. По завершению проверки действиям фигурантов будет дана правовая оценка", - написал замглавы городского Департамента полиции.

Отметим, Абдрахманов также опубликовал видеозаписи с извинениями от обоих задержанных.

"Напомню, публикация извинений не снимает ответственности с правонарушителей. В случаях, когда нарушения приобретают публичный характер и вызывают возмущение граждан, нарушители приносят извинения публично.

После публикации извинений расследование продолжается и нарушители получают наказание в соответствие с законами РК", - напомнил замначальника ДП города Алматы.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944252-dvoe-parney-izvinilis-na-kameru-za-intsident-s-avto-v-almaty/