Смеялся, махал руками: водителя автобуса в неадекватном состоянии задержали в Павлодаре

Иллюстративное фото: Igor Vershinsky / Getty Images

25 ноября в 22:15 павлодарские патрульные полицейские заметили подозрительного водителя автобуса и решили остановить транспорт. Позже они поняли, что мужчина находится в неадекватном состоянии, передает официальная страница ДП Павлодарской области в Instagram.

Как рассказали в полиции, патрульные остановились на светофоре по улице Нурмагамбетова. Именно там они и заметили подозрительного водителя, стоявшего в соседнем ряду.

Отмечается, что мужчина размахивал руками, хотя в салоне никого не было, громко смеялся и постоянно оглядывался. Полицейские остановили автобус для проверки.

При разговоре с 40-летним водителем полицейским стало понятно, что мужчина находится в неадекватном состоянии. Медосвидетельствование подтвердило факт наркотического опьянения мужчины.

Установлено, что задержанный работает в одном из городских ТОО. В ту ночь он выехал на смену и направлялся за остальными работниками. Правоохранителям он рассказал, что сейчас немного болен, и поэтому принял наркотики в качестве обезболивающего средства.

В отношении водителя составили протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК.

Автобус по итогу поместили на специализированную штрафстоянку.

Суд постановил признать водителя виновным в совершении правонарушения. В качестве наказания его лишили водительских прав на 7 лет, а также арестовали на 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944244-smeyalsya-mahal-rukami-voditelya-avtobusa-v-neadekvatnom-sostoyanii-zaderzhali-v-pavlodare/