Ударил по лицу и похитил сумку с деньгами: дерзкое ограбление раскрыли в Талдыкоргане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полицейские Талдыкоргана раскрыли дерзкое ограбление - мужчину ударили по лицу и отобрали у него барсетку с деньгами. Грабителем оказался казахстанец, приговоренный к ограничению свободы, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, 15 ноября в полицию обратился 32-летний горожанин с заявлением об ограблении. По его словам, нападавший ударил его по лицу и похитил барсетку с деньгами, документами и телефоном. Сумма ущерба составила 121 тысячу тенге.

Полицейские возбудили дело по статье 191 УК РК "Грабеж" и приступили к поискам преступника. Спустя 5 дней им удалось задержать подозреваемого в Ушарале, им оказался 34-летний мужчина. У него нашли похищенную барсетку с документами потерпевшего.

Задержанный заявил, что украденные деньги потратил, а телефон выбросил.

Кроме того, выяснилось, что подозреваемый в декабре 2020 года был осужден за кражу - его приговорили к трем годам ограничения свободы.

"Грабеж им совершен во время отбытия наказания. С учетом этого обстоятельства следственный судья санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944205-udaril-po-litsu-i-pohitil-sumku-s-dengami-derzkoe-ograblenie-raskryli-v-taldykorgane/