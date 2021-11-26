Ударил по лицу и похитил сумку с деньгами: дерзкое ограбление раскрыли в Талдыкоргане

Полицейские Талдыкоргана раскрыли дерзкое ограбление - мужчину ударили по лицу и отобрали у него барсетку с деньгами. Грабителем оказался казахстанец, приговоренный к ограничению свободы, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.
Как рассказали в правоохранительных органах, 15 ноября в полицию обратился 32-летний горожанин с заявлением об ограблении. По его словам, нападавший ударил его по лицу и похитил барсетку с деньгами, документами и телефоном. Сумма ущерба составила 121 тысячу тенге.
Полицейские возбудили дело по статье 191 УК РК "Грабеж" и приступили к поискам преступника. Спустя 5 дней им удалось задержать подозреваемого в Ушарале, им оказался 34-летний мужчина. У него нашли похищенную барсетку с документами потерпевшего.
Задержанный заявил, что украденные деньги потратил, а телефон выбросил.
Кроме того, выяснилось, что подозреваемый в декабре 2020 года был осужден за кражу - его приговорили к трем годам ограничения свободы.
"Грабеж им совершен во время отбытия наказания. С учетом этого обстоятельства следственный судья санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - заключили в полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944205-udaril-po-litsu-i-pohitil-sumku-s-dengami-derzkoe-ograblenie-raskryli-v-taldykorgane/