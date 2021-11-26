Задержание серийных домушников сняли на видео в Костанайской области

Кадр из видео: polisia.kz

Нескольких подозреваемых в серии квартирных краж задержали оперативники Костаная. Кадры операции опубликовал официальный портал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, с 27 октября в полицию стали обращаться граждане, ставшие жертвами квартирных грабителей. Почерк совершения преступлений был примерно одинаков: неизвестные подбирали ключ к замку квартиры, проникали в чужое жилище и выносили оттуда деньги и драгоценности.

Так, неделю назад 54-летняя горожанка, вернувшись домой, обнаружила, что входная дверь не заперта. В квартире оказался беспорядок, пропали золотые украшения. Женщина сразу же обратилась в полицию.

В итоге правоохранители установили подозреваемых.

"Мужчины были задержаны оперативниками города при попытке скрыться с места несостоявшегося преступления. Тем не менее, у злоумышленников были изъяты ювелирные изделия с ранее совершенных краж, а также перчатки, рации, отмычки и залоговый билет с ломбарда", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Общая сумма ущерба, по подсчетам полиции, составила 2 млн тенге.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Проверяется их причастность к аналогичным преступлениям.

Отмечается, что один из подозреваемых неоднократно судим за совершение квартирных краж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944187-zaderzhanie-seriynyh-domushnikov-snyali-na-video-v-kostanayskoy-oblasti/