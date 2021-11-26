Главу отдела ЖКХ задержали в Туркестанской области

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Специализированный следственный суд Туркестанской области выдал санкцию в отношении 54-летнего руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района Нурлана Оспанова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Судья cпециализированного следственного суда Туркестана по ходатайству прокурора региона с участием адвоката задержанного провел открытое судебное заседание, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения в отношении Нурлана Оспанова.

Чиновнику инкриминируется ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района совершил коррупционное преступление в сговоре с директором частной строительной компании.

Задержанный признал вину. В связи с состоянием здоровья, наличием детей и отсутствием прежних судимостей суд избрал меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

На период следствия обвиняемый будет находиться под домашним арестом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944170-glavu-otdela-zhkh-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/