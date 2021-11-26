Карагандинец получил почти 5 млн тенге пособий вместо умершего брата

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мужчина не зарегистрировал вовремя смерть брата-инвалида и получал на протяжении нескольких лет вместо него пособие и соцпомощь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу территориального департамента АФМ по Карагандинской области.

Общая сумма незаконно полученных пособий составила 4,7 млн тенге. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В ходе следствия выяснилось, что житель Карагандинской области не предоставил соответствующие сведения для государственной регистрации акта смерти в информационной системе госкорпорации "Правительство для граждан ".

"Уголовное дело по факту мошенничества было рассмотрено в Казыбекбийском районном суде Караганды. Подсудимого приговорили к 3,5 годам ограничения свободы", - сообщили в пресс-службе департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944160-karagandinets-poluchil-pochti-5-mln-tenge-posobiy-vmesto-umershego-brata/