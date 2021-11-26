Обещал оформить беспроцентный заем: юриста подозревают в мошенничестве в Алматы

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские подозревают 29-летнего юриста в мошенничестве, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По версии правоохранителей, 29-летний подозреваемый работал юристом в юридической компании.

По словам начальника Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбека Науатова, подозреваемый в объявлениях утверждал, что имеет возможность помочь в оформлении беспроцентного кредита всем желающим.

При этом он обещал помощь даже гражданам с плохой кредитной историей. Отмечается, что на данный момент с заявлением в полицию обратились уже три человека.

"Переговоры с так называемыми заемщиками (подозреваемый - прим. ред.) вел только по телефону через мессенджер WhatsApp. Плату за свои услуги мужчина получал посредством электронного перевода, а затем он удалял объявление и отключал сотовый телефон", - отметил Науатов.

В отношении юриста проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК, подозреваемого взяли под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944117-obeschal-oformit-besprotsentnyy-zaem-yurista-podozrevayut-v-moshennichestve-v-almaty/