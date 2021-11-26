Нотариус обманом переоформила квартиру на своего знакомого в ВКО

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Нотариус переоформила на своего знакомого квартиру 24-летней жительницы района Алтай. Девушка 11 ноября обратилась с заявлением в правоохранительные органы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Заявительница попросила привлечь к ответственности 51-летнюю женщину-нотариуса, которая 20 ноября 2020 года обманным путем завладела ее квартирой в поселке Новая Бухтарма. Тем самым был причинен значительный ущерб на сумму 4,4 млн тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена.

Выяснилось, что потерпевшая обратилась к нотариусу и попросила проверить документы на принадлежащую ей квартиру.

В ходе разговора девушка сообщила, что у нее проблемы с деньгами. Поэтому нотариус предложила ей деньги взаймы и оформила договор залога. Клиентка должна была ежемесячно выплачивать проценты, а в случае невозможности вернуть долг, выставить квартиру на продажу.

Через некоторое время владелица жилья узнала, что ее квартира уже числится на другом человеке - знакомом нотариуса. Оказывается, был оформлен договор купли-продажи.

Подозреваемая сейчас находится под подпиской о невыезде.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 п.1, 3 УК РК "Мошенничество", санкция предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944101-notarius-obmanom-pereoformila-kvartiru-na-svoego-znakomogo-v-vko/