Девочку-подростка ограбили в Алматы, подозреваемый задержан

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Алматинские полицейские нашли и задержали мужчину, которого подозревают в ограблении девочки-подростка, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, о преступлении сообщила мать несовершеннолетней пострадавшей.

Заявительница указала, что дочь в момент совершения ограбления возвращалась из школы. В определенный момент неизвестный мужчина выхватил из рук ребенка дорогой смартфон, после чего скрылся.

Отмечается, что стражи порядка сработали оперативно и вскоре 28-летнего подозреваемого задержали. Оказавшись в отделении полиции, фигурант прошел через допрос и очную ставку, после чего дал признательные показания.

Подозреваемый и смартфон. Фото: polisia.kz

Смартфон изъяли и вернули законному владельцу. Задержанного поместили в ИВС. По данному факту начато расследование уголовного дела по статье 191, часть 1 УК РК.

Как рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов, в данный момент правоохранители проверяют причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944082-devochku-podrostka-ograbili-v-almaty-podozrevaemyy-zaderzhan/