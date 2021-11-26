Экс-заместителя акима осудили в Восточно-Казахстанской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя акима Бородулихинского района по обвинению в получении взятки в значительном размере. Экс-чиновник получил срок, передает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Заместителем акима Бородулихинского района мужчина работал с марта по июль 2021 года. В это время здесь активно ремонтировались дороги. Госслужащий был ответственным за заключение договоров с подрядчиками на проведение работ.

Однажды к нему пришел представитель одного из ТОО и предложил вознаграждение за заключение с его компанией дополнительного соглашения на ремонт. Чиновник согласился и получил взятку 1,8 млн тенге. В итоге все это вскрылось и замакима предстал перед судом.

Он и его адвокат просили переквалифицировать статью с получения взятки на мошенничество, так как наказание за последнее гораздо меньше.

Однако осудили бывшего госслужащего все же по ч.2 ст.366 УК РК (Получение взятки в значительном размере).

Отягчающим обстоятельством стало нарушение присяги чиновником, смягчающим - наличие троих малолетних детей на иждивении.

В результате окончательное наказание составило три года лишения свободы с пожизненным запретом на занятие должностей на государственной службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944036-eks-zamestitelya-akima-osudili-v-vostochno-kazahstanskoy-oblasti/