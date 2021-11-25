Более миллиарда тенге похитили у фермеров в Костанайской области

Кадр из видео: АФМ РК

Более миллиарда тенге похитили у глав крестьянских хозяйств в Костанайской области. Расследование уголовного дела по факту мошенничества завершено, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, Нурлан Тлеубаев по предварительному сговору с Сулейменовым и Шамшадиновым разработали схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя 70 крестьянских хозяйств.

Тлеубаев и директор Шамшадинов от имени ТОО "Зерновой Пул Казахстана-К" заключили типовые договоры с сельхозтоваропроизводителями на приобретение более 21 тысячи тонны пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 млрд тенге на условиях отсрочки.

Фактически завладев зерном, Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности товарищества.

Затем легализовал средства за пределами Казахстана и ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия ТОО "GrainExport-NS".

За мошенничество Тлеубаев осужден к 5,5 годам лишения свободы, Сулейменов и Шамшадинов - к 5 годам каждый.

Напомним, бизнесмен Нурлан Тлеубаев в марте этого года был приговорен к 9 годам колонии в рамках уголовного дела бывшего казахстанского банкира Жомарта Ертаева. Сейчас он отбывает наказание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943957-bolee-milliarda-tenge-pohitili-u-fermerov-v-kostanayskoy-oblasti/