Алматинцы ютили у себя едва знакомую иностранку, но потом жалели об этом

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В Алматы задержали иностранку, подозреваемую в совершении двух краж на территории города. В обоих случаях потерпевшими оказались мужчины, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

По подозрению в хищениях полицейские задержали 44-летнюю гражданку Узбекистана, временно проживающую в Алматы.

"Установлено, что женщина знакомилась с мужчинами, входила в доверие, переезжала к "жертве" и через несколько дней уносила с собой телефоны, деньги – словом, все, что представляло хоть какую-то ценность", – так звучит версия следствия, приведенная МВД.

Подозреваемую заключили в изолятор временного содержания. По фактам краж проводится досудебное расследование.

"Продолжается проверка причастности задержанной к аналогичным преступлениям на территории города. На данный момент ей инкриминируется два эпизода", – уточнил начальник УП Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Подозреваемая в кражах. Фото: polisia.kz

Граждан, пострадавших от действий данной гражданки, полицейские просят обратиться по следующим номерам:

+7-727-227-55-02;

+7-747-482-22-83.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943909-almatintsy-yutili-u-sebya-edva-znakomuyu-inostranku-no-potom-zhaleli-ob-etom/