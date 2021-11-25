Две ОПГ нанесли ущерб на миллиарды тенге в Шымкенте (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

В Шымкенте пресекли деятельность двух преступных групп, которые нанесли государству ущерб на 3 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

В Шымкенте завершены досудебные расследования в отношении двух преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.

В состав одной из них входили 8 человек. Они в период с 2018 по 2020 годы выдавали фальшивые бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальное вознаграждение.

"Установлена причастность данной ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы", - отметили в АФМ РК.

Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом объемы работ по договорам фактически не выполнялись.

В результате их деятельности государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд тенге. Сейчас уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943881-dve-opg-nanesli-uscherb-na-milliardy-tenge-v-shymkente-video/