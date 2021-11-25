Лжеюрист "развел" на деньги как минимум пятерых алматинцев

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Несколько жителей Алматы пожаловались в полицию на некоего псевдоюриста, который брал деньги за свои услуги, но, так и не оказав их, скрывался. В полиции по этому поводу провели проверку, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

По подозрению в мошенничестве был задержан директор ТОО "Legal Force". По версии следствия, мужчина обманывал людей, обещая им решить различные проблемы в правовом поле.

"Как установлено, 39-летний гражданин Б. на протяжении продолжительного времени предлагал доверчивым гражданам свои услуги по предоставлению юридического сопровождения в решении различных проблем.

Далее, войдя в доверие, он составлял с клиентами мнимые договоры. Однако после получения денежных средств скрывался", – уточнил схему промысла начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Всего с заявлением по факту мошенничества в полицию обратились пять человек. Однако в полиции не исключают, что жертв мошенничества может быть больше.

"Пострадавшим от противоправных действий данного человека просим обратиться по телефонам: +7-727-254-48-02; +7-727-254-48-10; +7-702-476-66-60", – резюмировал Даурен Утебаев.

Подозреваемый в мошенничестве. Фото: polisia.kz

Сейчас в полиции данное дело расследуется по ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество, совершенное неоднократно". Подозреваемый тем временем находится в изоляторе временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943868-lzheyurist-razvel-na-dengi-kak-minimum-pyateryh-almatintsev/