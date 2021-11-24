Более 1 млрд тенге вывел за рубеж бизнесмен из Атырау

Кадр из видео: АФМ РК

В Атырау директор компании незаконно вывел за рубеж более 1 млрд тенге. Бизнесмен предстал перед судом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В Атырау пресечены незаконные действия директора ТОО "Монтаж-01" по выводу в Китай более 2,9 млн долларов США (свыше 1 млрд 200 млн тенге).

Следствие установило, что уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО "Монтаж-01" фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по строительству интегрированного газохимического комплекса с компанией "Beijing True Fortune International Trading Co., LTD".

При этом услуги не были востребованы и не оказаны.

Цуй Цуньде предстал перед судом и был оштрафован на 1,3 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943774-bolee-1-mlrd-tenge-vyvel-za-rubezh-biznesmen-iz-atyrau/