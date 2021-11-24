Две девушки избили карагандинку из-за замечания

Иллюстративное фото: pexels.com

Две девушки 21 года и 22 лет избили 39-летнюю жительницу Караганды. Поводом для расправы послужило сделанное замечание, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одном из подъездов многоквартирного дома происходит конфликт.

Наряд прибыл на место происшествия через несколько минут. Стражи порядка выяснили, что две девушки, несмотря на поздний час, вели себя шумно.

39-летняя жительница, выйдя из квартиры, сделала им замечание, за что они ее избили, а затем скрылись.

Потерпевшая с различными травмами была госпитализирована в больницу. По "горячим следам" полицейские задержали двух девушек в возрасте 21 года и 22 лет. В содеянном они сознались.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК “Хулиганство". Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943767-dve-devushki-izbili-karagandinku-iz-za-zamechaniya/